Бывший чемпион мира в легком и первом полусреднем весе, Теофимо Лопес, высказал свой прогноз относительно поединка между известными британскими боксерами. Об этом сообщает Boxing News Online.

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Кого Лопес считает победителем в бою Джошуа – Фьюри?

Американский боксер считает, что фаворитом в этом противостоянии является Джошуа, который сможет победить благодаря полученному опыту и изменению тактики.

Я бы поставил на победу Джошуа над Фьюри. Думаю, что благодаря работе с Усиком у них есть хороший план на бой. Я заметил большие изменения после боя с Джейком Полом: он гораздо больше двигается, находит свой ритм, и это создаст больше проблем для Фьюри,

– заявил Лопес.

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Напомним, сейчас Джошуа имеет в своем активе 29 побед (26 нокаутом) и 4 поражения. Рекорд Фьюри составляет 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одну ничью.

Джошуа – Фьюри: что известно о бое?

Поединок предварительно запланирован на четвертый квартал 2026 года. Промоутер Эдди Хирн вместе с командами боксеров рассматривают вариант проведения боя на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли". Мегафайт также официально покажут на стриминговой платформе Netflix.

Стороны договорились, что оба боксера проведут по одному промежуточному поединку перед очной встречей, чтобы подойти к мегафайту в лучшей форме. Джошуа свой разогревающий бой проведет 25 июля в Эр-Рияде против албанского супертяжеловеса Кристиана Пренги. Фьюри также планирует промежуточное выступление примерно в августе, пока его команда подбирает соперника.