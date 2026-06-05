Уоррен заявил, что работает над тем, чтобы организовать разминочный бой для Тайсона. Его слова передает Seconds Out.
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Что известно о следующем бое Тайсона Фьюри?
"Мы работаем над тем, чтобы организовать его, но пока ничего не объявляли. 1-го августа в Дублине будет Пирс О'Лири против Марка Чемберлена за титул IBO, это будет шоу с супер-андеркардом. Когда Тайсон будет драться, мы объявим дату в надлежащее время", – рассказал промоутер.
Он подтвердил, что соперником Фьюри не будет бывший чемпион мира Эди Руис. В то же время Уоррен надеется, что "Цыганский король" будет драться против более сильного боксера, чем Кристиан Пренга, с которым 25 июля встретится Джошуа.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Я предпочел бы, чтобы ни у одного из них не было этих разминочных боев. Тайсон уже имел один. "Эй-Джей" дрался против Джейка Пола в декабре. В идеале я хотел бы, чтобы они провели его сразу. Но в любом случае этого не произойдет. С кем бы они ни дрались, они должны победить и выглядеть хорошо, чтобы убедиться, что бой в ноябре состоится,
– резюмировал промоутер.
Джошуа – Фьюри: детали о бое
- Весной Джошуа и Фьюри заключили соглашение на бой, который должен состояться в четвертом квартале 2026 года. Поединок британских экс-чемпионов мира называют одним из самых ожидаемых боев в мировом боксе за последние 10 лет. По информации промоутеров, боксеры могут получить рекордные гонорары.
- Перед поединком оба спортсмена проведут промежуточные бои, от результата которых зависит, состоится ли их противостояние. Так, Джошуа нужно победить Пренга, тогда как соперник Фьюри пока неизвестен.
- Напомним, "Цыганский король" вернулся на ринг после перерыва практически в два года: 11 апреля он решением судей победил россиянина Арсланбека Махмудова.
- Крайний бой Джошуа состоялся в декабре 2025 года, когда "Эй-Джей" нокаутировал блогера Джейка Пола. После поединка он отправился на малую родину в Нигерию, где выжил в смертельной аварии.