Уоррен заявил, что работает над тем, чтобы организовать разминочный бой для Тайсона. Его слова передает Seconds Out.

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Что известно о следующем бое Тайсона Фьюри?

"Мы работаем над тем, чтобы организовать его, но пока ничего не объявляли. 1-го августа в Дублине будет Пирс О'Лири против Марка Чемберлена за титул IBO, это будет шоу с супер-андеркардом. Когда Тайсон будет драться, мы объявим дату в надлежащее время", – рассказал промоутер.

Он подтвердил, что соперником Фьюри не будет бывший чемпион мира Эди Руис. В то же время Уоррен надеется, что "Цыганский король" будет драться против более сильного боксера, чем Кристиан Пренга, с которым 25 июля встретится Джошуа.

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Я предпочел бы, чтобы ни у одного из них не было этих разминочных боев. Тайсон уже имел один. "Эй-Джей" дрался против Джейка Пола в декабре. В идеале я хотел бы, чтобы они провели его сразу. Но в любом случае этого не произойдет. С кем бы они ни дрались, они должны победить и выглядеть хорошо, чтобы убедиться, что бой в ноябре состоится,

– резюмировал промоутер.

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