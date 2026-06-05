Воррен заявив, що працює над тим, щоб організувати розминочний бій для Тайсона. Його слова передає Seconds Out.
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Що відомо про наступний бій Тайсона Ф'юрі?
"Ми працюємо над тим, щоб організувати його, але поки що нічого не оголошували. 1-го серпня у Дубліні буде Пірс О'Лірі проти Марка Чемберлена за титул IBO, це буде шоу із супер-андеркардом. Коли Тайсон битиметься, ми оголосимо дату в належний час", – розповів промоутер.
Він підтвердив, що суперником Ф'юрі не буде колишній чемпіон світу Еді Руїс. Водночас Воррен сподівається, що "Циганський король" битиметься проти сильнішого боксера, аніж Крістіан Пренга, з яким 25 липня зустрінеться Джошуа.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Я вважав би за краще, щоб у жодного з них не було цих розминочних боїв. Тайсон уже мав один. "Ей-Джей" бився проти Джейка Пола у грудні. В ідеалі я хотів би, щоб вони провели його відразу. Але в будь-якому разі цього не станеться. З ким би вони не билися, вони повинні перемогти і виглядати добре, щоб переконатися, що бій у листопаді відбудеться,
– резюмував промоутер.
Джошуа – Ф'юрі: деталі про бій
- Навесні Джошуа та Ф'юрі уклали угоду на бій, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Поєдинок британських ексчемпіонів світу називають одним із найбільш очікуваних боїв у світовому боксі за останні 10 років. За інформацією промоутерів, боксери можуть отримати рекордні гонорари.
- Перед двобоєм обидва спортсмени проведуть проміжні бої, від результату яких залежить, чи відбудеться їхнє протистояння. Так, Джошуа потрібно перемогти Пренгу, тоді як суперник Ф'юрі поки невідомий.
- Нагадаємо, "Циганський король" повернувся на ринг після перерви практично у два роки: 11 квітня він рішенням суддів переміг росіянина Арсланбека Махмудова.
- Крайній бій Джошуа відбувся у грудні 2025 року, коли "Ей-Джей" нокаутував блогера Джейка Пола. Після поєдинку він вирушив на малу батьківщину в Нігерію, де вижив у смертельній аварії.