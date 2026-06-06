Колишній чемпіон світу у легкій та першій напівсередній вазі, Теофімо Лопес, висловив свій прогноз щодо поєдинку між відомими британськими боксерами. Про це повідомляє Boxing News Online.

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Кого Лопес вважає переможцем у бою Джошуа – Ф'юрі?

Американський боксер вважає, що фаворитом у цьому протистоянні є Джошуа, який зможе перемогти завдяки отриманому досвіду та зміні тактики.

Я б поставив на перемогу Джошуа над Ф'юрі. Думаю, що завдяки роботі з Усиком у них є хороший план на бій. Я помітив великі зміни після бою з Джейком Полом: він набагато більше рухається, знаходить свій ритм, і це створить більше проблем для Ф'юрі,

– заявив Лопес.

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Нагадаємо, наразі Джошуа має у своєму активі 29 перемог (26 нокаутом) та 4 поразки. Рекорд Ф'юрі становить 35 перемог (24 нокаутом), дві поразки та одну нічию.

Джошуа – Ф'юрі: що відомо про бій?

Поєдинок попередньо запланований на четвертий квартал 2026 року. Промоутер Едді Гірн разом із командами боксерів розглядають варіант проведення бою на легендарному лондонському стадіоні "Вемблі". Мегафайт також офіційно покажуть на стримінговій платформі Netflix.

Сторони домовилися, що обидва боксери проведуть по одному проміжному поєдинку перед очною зустріччю, аби підійти до мегафайту в найкращій формі. Джошуа свій розігрівний бій проведе 25 липня в Ер-Ріяді проти албанського супертяжа Крістіана Пренги. Ф'юрі також планує проміжний виступ приблизно в серпні, наразі його команда підбирає суперника.