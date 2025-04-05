Фьюри брутальным нокаутом одолел соперника: видеообзор боя

В пятницу, 4 апреля, состоялся грандиозный вечер бокса в Лондоне. В одном из поединков Хьюи Фьюри сражался против Дэна Гербера.

Брат Тайсона Фьюри эффектным нокаутом одолел Гербера. Бой двух британских боксеров завершился в четвертом раунде, сообщает 24 канал.

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Как Фьюри победил Гербера

Хьюи Фьюри с самого начала поединка начал активно прессинговать Дэна Гербера. Более того, он боксировал в непривычной левосторонней стойке, ведь соперник был левшой.

Однако это не помешало Фьюри одержать победу. Гербер был явным аутсайдером боя, показывая свою пассивность в атаке. Хьюи Фьюри продолжал активно работать, а соперник даже не смог ответить

Избиение Дэна завершилось в пятом раунде. В итоге Гербер "взял колено" и продолжил бой, но брат Тайсона Фьюри нанес ему мощный удар. Рефери остановил бой и засчитал досрочную победу Фьюри.

Видеообзор боя Фьюри – Гербер: