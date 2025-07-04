"Его будут тр***ть": Фьюри поделился оскорбительным видео с лицом Усика

Тайсон Фьюри заскучал на пенсии и объявил о возвращении на ринг. Более того, бывший чемпион мира назвал имя следующего соперника.

"Цыганский король" хочет драться против Александра Усика. Британец в своем стиле сообщил, что готовится к поединку против украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Тайсона Фьюри.

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Фьюри продолжает цеплять Усика

Тайсон Фьюри совсем не изменился с последнего раза, когда боксера видели в медийном пространстве. "Цыганский король" в оскорбительной форме о предстоящем бое с Александром Усиком.

На своей странице в инстаграме Фьюри выложил видео с секс-куклой. Тайсон надел на свою новую игрушку маску с лицом Усика.

У меня есть маленький Усик. Я готовлюсь к нашему бою в апреле 2026 года. А пока его будут тр***ть,

– сказал Фьюри.

Фьюри опубликовал видео с секс-куклой:

Напомним, что Александр Усик дважды побил Тайсона Фьюри в 2024 году. Теперь Король хевивейта готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года.

Ранее в команде Александра Усика назвали бой, который важнее трилогии с Тайсоном Фьюри. Сергей Лапин прокомментировал вызов от "Цыганского короля".