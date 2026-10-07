О возможном пожертвовании Фьюри стало известно еще до первого боя с Усиком. В мае 2024 года The Independent сообщало, что британец якобы должен был передать Украине 1 миллион долларов из своего гонорара за поединок. По информации издания, соответствующий пункт был предусмотрен в контракте на бой.

Выполнил ли Фьюри свое обещание

Бывший промоутер Усика Александр Красюк позже раскрыл детали договоренностей. В интервью ютуб-каналу "Тайк Майсон" он опроверг информацию о том, что деньги должны были быть собраны через аукцион. По его словам, речь шла об условии, которое обсуждалось во время переговоров об организации боя в 2023 году.

В то же время Красюк подчеркнул, что информация о пожертвовании поступала не непосредственно от Фьюри, а от его адвокатов. Поэтому, по словам промоутера, нельзя было однозначно утверждать, что это была личная позиция британского боксера.

Красюк не стал рассказывать, чем именно завершились переговоры о миллионе долларов. Он лишь отметил, что Фьюри впоследствии объяснил, почему он не может выполнить эту договоренность.

Более подробно я смогу рассказать в своих мемуарах, но не публично,

– отметил Красюк.

В то же время украинский журналист и комментатор Виктор Вацко придерживается другой версии событий. На своем ютуб-канале он рассказал о переговорах по поводу первого боя Усика и Фьюри и заявил, что украинец якобы пошел на уступки в финансовых вопросах, но одним из условий соглашения было пожертвование от британца.

Усик поступился своими финансовыми интересами, но одним из требований поставил пожертвование в миллион фунтов от Тайсона Фьюри в помощь Украине. И Фьюри сделал это пожертвование,

– сказал Вацко.

Отдельно стоит отметить, что состояние Фьюри оценивается в значительную сумму. По данным The Sun, оно составляет около 162 миллионов фунтов стерлингов, или примерно 215 миллионов долларов. Таким образом, пожертвование в размере 1 миллиона долларов для боксера было бы относительно небольшой частью его состояния.

Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о договоренности относительно пожертвования, нет однозначного публичного подтверждения того, когда именно, кому и в каком объеме Фьюри перечислил эти средства.