О завершении работы в боксерском направлении Красюк сообщил в социальных сетях. По его словам, их совместная история началась в 2013 году, когда Усик перешел из любительского бокса на профессиональный уровень.

Почему Красюк решил уйти от Усика

За 12 лет украинец провел ряд знаковых поединков и стал двукратным абсолютным чемпионом мира. Красюк назвал этот период чрезвычайно успешным и поблагодарил Усика за совместный путь.

Впоследствии промоутер более подробно объяснил свое решение. Красюк заявил, что сам инициировал прекращение сотрудничества, поскольку считал, что настал подходящий момент для смены формата работы.

По его словам, на определенном этапе Усик уже достиг практически всех главных целей в профессиональном боксе. При этом Красюк не поддерживал проведение второго боя с Даниэлем Дюбуа, поскольку считал этот поединок слишком рискованным с учетом возможного финансового вознаграждения.

Красюк отметил на ютуб-канале "Okay Eva", что передал боксеру личное письмо, в котором пожелал ему стать трехкратным абсолютным чемпионом мира, а сам сохранил за собой статус промоутера двукратного абсолютного чемпиона.

В то же время Красюк не раскрыл всех деталей своего решения. Он заявил, что намерен рассказать полную историю позже, возможно, в своих мемуарах.

Усик и Красюк / Фото из инстаграма Александра Красюка

Позиция Усика относительно решения Красюка

В интервью The Stomping Ground украинец подчеркнул, что они с Красюком не прекратили общение и не стали врагами.

По словам боксера, изменился именно формат их профессионального взаимодействия: Красюк больше не занимается промоушеном его боксерских поединков, но продолжает участвовать в других проектах.

Усик рассказал, что развивает собственную компанию USYK-17, а Красюк помогает ему в этом направлении.

Что сказал Сергей Лапин о ситуации с Красюком

Директор команды Усика Сергей Лапин в комментарии для TalkSport назвал эти изменения естественным этапом в карьере спортсмена. Он сравнил ситуацию с опытом других известных боксеров, которые впоследствии начинали самостоятельно развивать собственные бизнес и спортивные проекты. По словам Лапина, решение было обдуманным и бесспорным.

Александр Усик и Сергей Лапин / Фото из инстаграма Лапина

Красюк продолжает общаться с Усиком

После завершения промоутерского сотрудничества Красюк неоднократно подтверждал, что поддерживает связь с украинским спортсменом.

В то же время он подчеркивал, что теперь не участвует в принятии решений относительно боксерской карьеры Усика. По его словам, этим занимается команда спортсмена, а сам Красюк может лишь давать советы, исходя из собственного опыта бывшего промоутера.