Про завершення роботи у боксерському напрямку Красюк повідомив у соцмережах. За його словами, їхня спільна історія почалася у 2013 році, коли Усик перейшов із аматорського боксу на професійний рівень.

Чому Красюк вирішив піти від Усика

За 12 років українець провів низку знакових поєдинків і став дворазовим абсолютним чемпіоном світу. Красюк назвав цей період надзвичайно успішним та подякував Усику за спільний шлях.

Згодом промоутер детальніше пояснив своє рішення. Красюк заявив, що сам ініціював завершення співпраці, оскільки вважав, що настав правильний момент для зміни формату роботи.

За його словами, на певному етапі Усик уже досяг практично всіх головних цілей у професійному боксі. При цьому Красюк не підтримував проведення другого бою з Даніелем Дюбуа, оскільки вважав цей поєдинок надто ризикованим з огляду на можливу фінансову винагороду.

Красюк зазначив на ютуб-каналі "Okay Eva", що передав боксеру особистого листа, в якому побажав йому стати триразовим абсолютним чемпіоном світу, а за собою залишив статус промоутера дворазового абсолютного чемпіона.

Водночас Красюк не розкрив усіх деталей свого рішення. Він заявив, що має намір розповісти повну історію пізніше, можливо, у своїх мемуарах.

Усик та Красюк / Фото з інстаграму Олександра Красюка

Позиція Усика щодо рішення Красюка

В інтерв'ю The Stomping Ground українець наголосив, що вони з Красюком не припинили спілкування та не стали ворогами.

За словами боксера, змінився саме формат їхньої професійної взаємодії: Красюк більше не займається промоцією його боксерських поєдинків, але залишається залученим до інших проєктів.

Усик розповів, що розвиває власну компанію USYK-17, а Красюк допомагає йому в цьому напрямку.

Що сказав Сергій Лапін про ситуацію з Красюком

Директор команди Усика Сергій Лапін у коментарі для TalkSport назвав зміни природним етапом у кар'єрі спортсмена. Він порівняв ситуацію з досвідом інших відомих боксерів, які згодом починали самостійно розвивати власні бізнесові та спортивні проєкти. За словами Лапіна, рішення було продуманим і безконфліктним.

Олександр Усик та Сергій Лапін / Фото з інстаграму Лапіна

Красюк продовжує спілкуватися з Усиком

Після завершення промоутерської співпраці Красюк неодноразово підтверджував, що підтримує зв'язок з українським спортсменом.

Водночас він підкреслював, що тепер не бере участі в ухваленні рішень щодо боксерської кар'єри Усика. За його словами, цим займається команда спортсмена, а сам Красюк може лише радити, виходячи з власного досвіду колишнього промоутера.