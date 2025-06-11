Усик может провести два боя в 2025 году, но есть один нюанс

Уже 19 июля Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. Стало известно, что этот поединок может стать не единственным для украинского чемпиона в текущем 2025-м году.

Напомним, что в будущем победитель противостояния Александра Усика против Даниэля Дюбуа проведет бой против Джозефа Паркера. Новозеландец является обязательным претендентом по линии WBO в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Интересно Усик отказался от боя против временного чемпиона мира: что произошло

Боя против Паркера не придется долго ждать

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что бой триумфатора реванша против Паркера может состояться еще в текущем 2025-м году.

Справка. 33-летний боксер из Новой Зеландии провел на профи-ринге 39 боев, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях. Последний раз Паркер выходил в ринг в феврале 2025-го, когда во 2-м раунде нокаутировал Мартина Баколе, который в последний момент заменил больного Дюбуа.

Интересно, что Паркер хочет провести бой в рамках андеркарда реванша Усик – Дюбуа, который запланирован на 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Также была информация, что якобы украинский чемпион мира отказался от поединка против Джозефа Паркера. По мнению временного чемпиона мира по версии WBO, Усик хочет провести большие бои, которые принесут ему много денег. Александр размышляет над окончанием карьеры и хотел бы попрощаться с профи-рингом трилогией с Тайсоном Фьюри, который в начале 2025-го ушел на пенсию.