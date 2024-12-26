"Он не смог этого выдержать": промоутер Фьюри впервые заговорил об окончании карьеры Тайсона

Тайсон Фьюри дважды за 2024-й год проиграл Александру Усику в Эр-Рияде. Это были первые поражения "Цыганского короля" в карьере.

Перед реваншем Тайсон Фьюри уверял, что отправит Усика в нокаут и поставит точку в карьере Александра. Однако этого не произошло.

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Промоутер готов к любому решению "Цыганского короля"

В то же время многие начали советовать "Цыганскому королю" покончить с профессиональным боксом после двух поражений от непобедимого украинца.

Впервые после боя-реванша о возможном окончании карьеры Фьюри заговорил его промоутер Фрэнк Уоррен. Представитель команды Тайсона заявил, что готов принять любое решение своего клиента, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

Если он хочет уйти на пенсию – хорошо. Однажды он уже закончил карьеру и вернулся через 3 месяца. Он не смог этого выдержать. Если он собирается уйти на пенсию, я поддерживаю его всем сердцем,

– сказал Уоррен.

Хотя после реванша были заявления о возможном третьем бое Усик – Фьюри. Но вряд ли Александр найдет стимул и согласится на это. Тем более, что Александру уже бросил вызов Даниэль Дюбуа. Также много говорят о потенциальном поединке Тайсона против Энтони Джошуа, которого тоже побеждал Усик.

Сейчас Усик и Фьюри отстранены от бокса. WBC отстранила боксеров от ринга, чтобы не рисковать их здоровьем после очного реванша, который состоялся 21 декабря в столице Саудовской Аравии.