Выбирает среди трех соперников: известный промоутер назвал срок возвращения Дюбуа в ринг

Уже в июле 2025-го года поклонники бокса смогут увидеть возвращение чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа. Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен прокомментировал ближайшее будущее "Динамита".

Фрэнк Уоррен подтвердил, что следующий бой Даниэля Дюбуа состоится летом этого года. По словам известного менеджера, "Динамит" выбирает среди трех кандидатов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Когда состоится возвращение "Динамита"

Однако промоутер не стал раскрывать имен возможных соперников Дюбуа.

Информация о поединке подтвердится на следующей неделе,

– заявил Уоррен.

Промоутер Дюбуа заверил, что среди потенциальных оппонентов Даниэля нет украинской легенды ринга Владимира Кличко, который хочет вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана.

Также маловероятно, что в следующем бою соперником Дюбуа станет временный чемпион WBO Джозеф Паркер. Ведь новозеландца нет в линии IBF, титулом которого владеет британец. В таком случае Дюбуа может выйти в ринг против Александра Усика или Энтони Джошуа.

Ранее Даниэль уверял, что хочет подраться с Паркером, ведь с ним у него есть не законченное дело. Все потому, что в феврале 2025-го года их бой сорвался из-за болезни Дюбуа. Если же британец подерется с Усиком, то на кону их реванша будет стоять звание "абсолюта" хевивейта.

К слову, Филипп Хргович, который недавно победил Джо Джойса, посягнул на бой против Дюбуа. 1 июня прошлого года хорват уступил нокаутом британскому боксеру.