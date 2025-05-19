Уоррен раскрыл планы будущего соперника победителя реванша Усик – Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш в Лондоне. Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о будущих планах временного чемпиона WBO Джозефа Паркера, который должен подраться против триумфатора данного реванша.

Фрэнк Уоррен рассказал, что имел разговор с Джозефом Паркером. Промоутер назвал дедлайн возвращения временного чемпиона мира в ринг. Речь идет о сентябре текущего 2025-го года, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

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Какие планы на будущее у Паркера

Также Уоррен вспомнил реванш Усик – Дюбуа, в котором определится следующий соперник новозеландского боксера. Фрэнк добавил, что у Паркера будет прекрасная возможность побоксировать не за один пояс, а за четыре.

Затем мы посмотрим на результат реванша между Усиком и Дюбуа. WBO заявила, что победитель того боя должен будет отбыть свою обязательную защиту. Он является временным чемпионом, поэтому у него хорошая позиция – он может драться за все четыре пояса. А если победитель откажется от титула, его повысят до полноценного чемпиона мира,

– заявил Уоррен.

Напомним, что WBO ранее обязывала Усика провести защиту пояса против Паркера. Но команде украинца удалось договориться об отсрочке, не потеряв при этом чемпионского титула.

Последний раз Джозеф выходил в ринг 22 февраля 2025 года, когда в2-м раунде нокаутировал Мартина Баколе. Боксер из ДР Конго в последний момент заменил больного Даниэля Дюбуа. Интересно, что как раз в противостоянии Паркер – Дюбуа должен был определиться следующий соперник Усика, который тогда прилетел в Эр-Рияд. Но "Динамит" в последние дни снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

К слову, первый бой между Усиком и Дюбуа, который состоялся в августе 2023-го, остался за непобедимым украинцем. Александр техническим нокаутом в 9-м раунде победил британца.