Известный промоутер призвал бывшего соперника Усика уйти на пенсию

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен обратился к Джо Джойсу. В начале апреля текущего 2025-го года британский боксер проиграл по решению судей хорвату Филипу Хрговичу.

Это была четвертая в пяти последних боях для Джо Джойса. На фоне таких результатов Фрэнк Уоррен призвал британца повесить боксерские перчатки на гвоздь, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Уоррен о будущем Джойса

Известный промоутер отметил все поединки 39-летнего Джойса.

Джойсу надо серьезно подумать о своем будущем. Что он дальше будет делать? Джо прекрасно послужил британскому боксу, у него никогда не было скучных боев, он очень крепкий парень. Он заставил всех гордиться собой на Олимпиаде, Джо должен был тогда брать "золото",

– сказал Уоррен.

19 сентября текущего года Джо Джойс будет праздновать свое 40-летие.

Справка. На Олимпийских играх-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро Джо Джойс завоевал серебряную награду. В финале британец обидно проиграл французу Тони Йоке (1-2).

За свою профессиональную карьеру Джо Джойс провел 20 боев, в которых победил 16 раз (14 – нокаутом) при 4-х поражениях. Последний раз побеждал в марте прошлого года, когда одолел земляка Каша Али. За свою карьеру побеждал британца Даниэля Дюбуа и новозеландца Джозефа Паркера, которые претендуют на бой с Александром Усиком.