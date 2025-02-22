Толкнул чемпиона: промоутер заменил Баколе на дуэли взглядов с Паркером – смешное видео

За день до вечера бокса в Эр-Рияде боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания и сошлись в дуэлях взглядов. Уже новый соперник Джозефа Паркера не прибыл на официальное мероприятие.

Мартина Баколе, который заменил больного Даниэля Дюбуа, не было ни на церемонии взвешивания, ни на дуэли взглядов, которая состоялась в конце мероприятия. Новозеландский боксер показал вес 121,1 килограмма, сообщает 24 Канал.

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Шуточная дуэль взглядов

Самый забавный момент произошел на дуэли взглядов, когда Паркеру не с кем было сойтись лицом к лицу. Ситуацию спас промоутер Фрэнк Уоррен, который решил стать соперником Джозефа в дуэли взглядов. Битва длилась всего несколько секунд и завершилась толчком от Уоррена. Этот поступок изрядно рассмешил Паркера.

Видео дуэли взглядов Паркера против промоутера Уоррена

Напомним, что бой Паркер – Баколе состоится 22 февраля в Эр-Рияде, куда уже прилетел Александр Усик. Украинец должен был получить следующего соперника в поединке Дюбуа – Паркер, но болезнь Даниэля сорвала все планы.

На кону обновленного боя будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Паркер. Также сообщается, что триумфатор битвы Паркер – Баколе станет обязательным претендентом для Усика.