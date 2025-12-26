Промоутер рассказал о планах Фьюри: вернется ли британский боксер на ринг
- Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсону Фьюри нужен разогревающий поединок перед возможным боем с Энтони Джошуа, который может состояться летом 2026 года.
- Амир Хан считает, что стиль Фьюри создаст проблемы для Джошуа, поскольку Фьюри является неуловимым бойцом, а Джошуа – прямолинейный боксер.
Тайсон Фьюри почти год назад завершил боксерскую карьеру. Однако "Цыганский король" явно заскучал на пенсии и может вернуться на профессиональный ринг.
Фрэнк Уоррен раскрыл планы британского боксера на будущее. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Что сказал Уоррен о Фьюри?
Промоутер отметил о том, что "Цыганскому королю" нужен будет разогревающий поединок. Только потом он сможет драться против Энтони Джошуа.
В конце концов Уоррен верит в то, что бой между Фьюри и "Эй Джеем" состоится. Он считает, что боксеры будут драться в конце лета 2026 года.
Конечно, в этом случае Фьюри нужен будет промежуточный поединок, чтобы вернуться в форму. Думаю, в 2026 году вы увидите Тайсона в ринге,
– сказал Уоррен.
Ранее Амир Хан высказался о бое между Фьюри и Джошуа. Бывший чемпион мира считает, что "Эй Джею" будет сложно драться с "Цыганским королем".
Что сказал Хан о бое Джошуа – Фьюри?
Хан в комментарии Clubhouse Boxing заявил, что Фьюри создаст проблемы Джошуа в очном противостоянии. Он считает, что "Эй Джей" очень прямолинейный боксер.
"В то время как Фьюри – это скорее неуловимый боец. Я думаю, что такой стиль создаст Джошуа огромные проблемы. И я всегда говорил одно о Фьюри: он воин. Он всегда приходит, дерется и показывает хорошее выступление", – сказал Хан.
Джошуа – Фьюри: что известно о возможном бое?
Бой между Джошуа и Фьюри возглавит вечер бокса Riyadh Season в Саудовской Аравии.
Фьюри готов к возвращению на ринг. Однако ему нужно получить хорошее предложение, чтобы снова драться.
Ранее Джонни Нельсон высказался о бой Джошуа – Фьюри. Он не верит в то, что поединок может состояться.