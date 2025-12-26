Промоутер рассказал о планах Фьюри: вернется ли британский боксер на ринг

Тайсон Фьюри почти год назад завершил боксерскую карьеру. Однако "Цыганский король" явно заскучал на пенсии и может вернуться на профессиональный ринг.

Фрэнк Уоррен раскрыл планы британского боксера на будущее. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также Джошуа может провести бой с совершенно неожиданным соперником, который бил россиянина

Что сказал Уоррен о Фьюри?

Промоутер отметил о том, что "Цыганскому королю" нужен будет разогревающий поединок. Только потом он сможет драться против Энтони Джошуа.

В конце концов Уоррен верит в то, что бой между Фьюри и "Эй Джеем" состоится. Он считает, что боксеры будут драться в конце лета 2026 года.

Конечно, в этом случае Фьюри нужен будет промежуточный поединок, чтобы вернуться в форму. Думаю, в 2026 году вы увидите Тайсона в ринге,

– сказал Уоррен.

Ранее Амир Хан высказался о бое между Фьюри и Джошуа. Бывший чемпион мира считает, что "Эй Джею" будет сложно драться с "Цыганским королем".

Что сказал Хан о бое Джошуа – Фьюри?

Хан в комментарии Clubhouse Boxing заявил, что Фьюри создаст проблемы Джошуа в очном противостоянии. Он считает, что "Эй Джей" очень прямолинейный боксер.

"В то время как Фьюри – это скорее неуловимый боец. Я думаю, что такой стиль создаст Джошуа огромные проблемы. И я всегда говорил одно о Фьюри: он воин. Он всегда приходит, дерется и показывает хорошее выступление", – сказал Хан.

Джошуа – Фьюри: что известно о возможном бое?