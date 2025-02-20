Ждет возвращения легенды: бывший чемпион UFC хочет подраться с Кличко

Владимир Кличко не исключает своего возможного возвращения в профессиональный бокс. Легенда бокса хочет побить рекорд Джорджа Формана, который до сих пор сохраняет статус самого возрастного чемпиона мира.

Пока Кличко-младший еще не принял финального решения, другие боксеры и бойцы уверяют, что готовы разделить один ринг с Владимиром. Этот список пополнился бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, информирует 24 Канал со ссылкой на Sportsbook review.

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Еще не вернулся, а уже получает потенциальных соперников

38-летний боец рассматривает кандидатуру Владимира Кличко, как одного из потенциальных соперников, если, конечно, украинец вернется в ринг. Нганну готов провести бой по правилам бокса, несмотря на свой негативный старт в этом виде спорта.

Я собираюсь провести несколько боев, вариантов у меня много. Важно выбрать самый интересный. Возможно, это будет встреча с кикбоксером Рико Верховеном. Однако в следующем поединке мне хотелось бы выйти на ринг и драться по правилам бокса. Меня интересует Владимир Кличко, если он возобновит карьеру, или Дерек Чисора,

– заявил Нганну.

Справка. За спиной Нганну 18 побед в 21-м поединке по смешанным единоборствам (13 – нокаутом). Также провел два боя по правилам бокса, в которых проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. Дважды битвы заканчивались досрочными поражениями Фрэнсиса.

Отметим, что немалое количество боксеров и бойцов уже высказывалась о возможном бое с Кличко-младшим. В частности Даниэль Дюбуа, который 22 февраля будет защищать титул IBF в поединке против Джозефа Паркера.

Ранее была информация, что Фрэнсис бросил вызов бывшему чемпиону мира Деонтею Уайлдеру.