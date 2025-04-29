Звездный экс-чемпион UFC устроил смертельное ДТП

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну вызвал ужасную аварию в родном Камеруне. Известный спортсмен сбил молодую девушку.

Известно, что сбитой девушкой была 17-летняя Нцаму Бриджит Мануэллу, которая возвращалась домой от друзей. Фрэнсис Нганну на мотоцикле сбил молодую девушку, но не покинул ее умирать на обочине дороги, пишет 24 Канал со ссылкой на Lebledparle.

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Нганну забрал жизнь молодой девушки

Известный боец самостоятельно привез пострадавшую в больницу. Врачи пытались спасти жизнь девушке с помощью операции, всю финансовую часть взял на себя Нганну. Но, к сожалению, молодая девушка умерла от полученных травм.

Теперь Фрэнсису могут грозить юридические последствия в соответствии с законодательством Камеруна. Вероятно, что Нганну не грозит заключение, ведь смертельное ДТП рассматривают, как случай непреднамеренного убийства.

Напомним, что Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC, за его спиной 21 бой в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед (13 – нокаутом) при 3-х поражениях. Также у Нганну есть негативный опыт выступлений в боксе – 2 поражения в двух поединках. На боксерском ринге проиграл Тайсону Фьюри (28 октября 2023-го) и Энтони Джошуа (8 марта 2024-го).

Последний раз виновник аварии выходил в октагон осенью прошлого года, когда победил бразильца Реннана Ферейру уже в первом раунде.