Чемпион мира, который сбежал от боя с украинцем, безжалостно нокаутировал соперника в Лас-Вегасе

В ночь на 23 марта на арене "Michelob Ultra Arena" в Лас-Вегасе (США) состоялся большой вечер бокса, который организовала промоутерская компания Premier Boxing Champions. Главным боем вечера бокса была встреча Себастьяна Фундоры с Чердейлом Букером.

На кону стояли оба пояса чемпиона мира по версиям WBC и WBO, которым владеет Себастьян Фундора. Уже с первого раунда действующий чемпион доминировал в ринге, пишет 24 Канал.

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Эффектная победа Фундоры

Фундора работал джебом и периодически выбрасывал боковые. Поэтому Букеру пришлось работать на дистанции, чтобы избежать мощных ударов соперника. Чердейл хорошо двигался по рингу и даже во втором раунде сделал так, чтобы из носа Фундоры начала литься кровь. Однако это все на что смог Букер.

Уже в четвертом раунде Букер оказался в нокдауне после эффектной комбинации ударов от чемпиона. Однако Чердейл сумел продолжить бой, но не надолго. Фундора набросился добивать оппонента, а рефери решил остановить избиение Букера, чтобы избежать серьезных травм.

Видео нокдауна и нокаута в бою Фундора – Букер

Себастьян Фундора защитил чемпионские пояса. Для 27-летнего боксера эта победа стала 22-й в 24-х проведенных боях (14 – нокаутом). Также потерпел пока одно поражение и один поединок закончился ничьей.

Напомним, что ранее на бой против Фундоры претендовал украинец Сергей Богачук. Но Себастьян избежал встречи против мощного боксера из Украины.