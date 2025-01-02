29-летний боксер из Винницы стал одним из трех украинцев, которые провели свои бои в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри. 21 декабря Сергей Богачук подрался против британца Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом.

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Варианты на чемпионский бой для Сергея Богачука

Богачук защитил титул WBA Continental и получил пояс IBF Continental. Эта победа сделала из украинского боксера обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC. Сейчас этим поясом владеет Себастьян Фундора.

Украинский боксер прокомментировал высказался относительно следующего чемпионского боя, о котором он так давно мечтал. Теперь Богачук оказался вплотную к своей цели. Сейчас Сергей ожидает поединка между Себатьяном Фундорой и Эрролом Спенсом, в котором, вероятно, определится его следующий соперник, пишет 24 Канал со ссылкой на XSport.

Также существует вариант, что действующий обладатель пояса WBC Фундора оставит титул вакантным. Тогда Богачук сможет побоксировать против другого соперника за этот вакантный титул.

Для меня тот факт, что я являюсь претендентом на пояс чемпиона мира, это очень мотивирующий фактор. Для моей карьеры – это большой шаг,

– заявил Богачук.

Сергей Богачук спрогнозировал победителя боя Фундора – Спенс.

Если прогнозировать победителя в паре, то считаю, что сильнее окажется Фундора. Хорошо знаю этого боксера, мы раньше много спарринговали. Фундорра – очень мощный, быстрый. Кто с ним не боксировал, с первого взгляда не сможет разглядеть потенциал этого боксера,

– рассказал украинский боксер.

Справка. Бой Сергея Богачука против Вирджила Ортиса, в котором украинец потерпел поражение, был назван лучшим поединком 2024-го года (по версии портала The Sweet Science).

Ранее Богачук заговорил о своих чемпионских планах и даже звании "абсолюта".