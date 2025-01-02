29-річний боксер із Вінниці став одним із трьох українців, які провели свої бої в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. 21 грудня Сергій Богачук побився проти британця Ішмаеля Девіса технічним нокаутом.

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Варіанти на чемпіонський бій для Сергія Богачука

Богачук захистив титул WBA Continental та здобув пояс IBF Continental. Ця перемога зробила із українського боксера обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC. Наразі цим поясом володіє Себастьян Фундора.

Український боксер прокоментував висловився щодо наступного чемпіонського бою, про який він так давно мріяв. Тепер Богачук опинився впритул до своєї мети. Наразі Сергій очікує поєдинку між Себатьяном Фундорою та Ерролом Спенсом, у якому, ймовірно, визначиться його наступний суперник, пише 24 Канал із посиланням на XSport.

Також існує варіант, що чинний володар поясу WBC Фундора залишить титул вакантним. Тоді Богачук зможе побоксувати проти іншого суперника за цей вакантний титул.

Для мене той факт, що я є претендентом на пояс чемпіона світу, це дуже мотивуючий фактор. Для моєї кар'єри – це великий крок,

– заявив Богачук.

Сергій Богачук спрогнозував переможця бою Фундора – Спенс.

Якщо прогнозувати переможця у парі, то вважаю, що сильнішим виявиться Фундора. Добре знаю цього боксера, ми раніше багато спарингували. Фундорра – дуже потужний, швидкий. Хто з ним не боксував, з першого погляду не зможе розгледіти потенціал цього боксера,

– розповів український боксер.

Довідка. Бій Сергія Богачук проти Вірджила Ортіса, у якому українець зазнав поразки, було названо найкращим поєдинком 2024-го року (за версією порталу The Sweet Science).

Раніше Богачук заговорив про свої чемпіонські плани та навіть звання "абсолюта".