Такой поступок заставил украинских поклонников бокса гадать, пробежала ли черная кошка между боксером и промоутером. Зато в команде Александра Усика заверили, что никаких конфликтов с Александром Красюком у боксера не было.

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Почему Усик завершил сотрудничество с Красюком

Известный журналист Гарет Дэвис высказал свою версию относительно завершения сотрудничества Усика и Красюка. Представитель СМИ уверен, что такой поступок свидетельствует о приближении окончания карьеры украинского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Эта ситуация свидетельствует о том, что Усик приближается к завершению карьеры. Он сейчас подсчитывает средства, кому и сколько он платит. Возможно прекращение отношений с Красюком даст ему возможность сохранить несколько миллионов. Если Усик победит Дюбуа – это будет финиш для Александра, не думаю, что ему будет дальше интересно драться. Поссорился ли Усик с Красюком? Да нет, не думаю, они хорошо ладили,

– сказал Дэвис.

Сейчас Усик активно готовится в своем тренировочном лагере к реваншу против Даниэля Дюбуа. Несмотря на активную подготовку украинец не забывает радовать своих поклонников контентом. Александр, то танцует, то поет, то выполняет трюки.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым Усик владел после первой победы над Тайсоном Фьюри.

Еще раньше украинский боксер несколько раз заявлял, что в его большой карьере осталось провести два поединка. Но впоследствии дал заднюю в этом вопросе.