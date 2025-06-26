Фрэнк Уоррен поделился мыслями о завершении сотрудничества между Александром Усиком и Александром Красюком. Влиятельный промоутер рассказал, как это повлияет на украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Как повлияет увольнение Красюка на Усика

Фрэнк Уоррен считает, что увольнение Александра Красюка не окажет никакого влияния на Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа. Промоутер отметил, что Сергей Лапин это основной человек в команде украинского чемпиона.

Уоррен отметил, что соглашение о поединке было уже заключено, поэтому нет причин для волнения. По его мнению, Красюк давно не занимался продвижением Усика, ведь украинский чемпион выступал на чужих шоу.

Я не думаю, что эта новость хоть как-то повлияет на бой. Усику 37, он не дурак. Он здравомыслящий парень. И учитывая то, с чем им приходится иметь дело – бомбы падают на их страну – такой разрыв, видимо, вообще мелочь,

– сказал Уоррен.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры встретятся в сумасшедшем мегафайте на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее известный аналитик Гарет Дэвис рассказал, почему Александр Усик уволил промоутера Александра Красюка перед реваншем против Даниэля Дюбуа.