Френк Воррен поділився думками про завершення співпраці між Олександром Усиком та Олександром Красюком. Впливовий промоутер розповів, як це вплине на українця, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Як вплине звільнення Красюка на Усика

Френк Воррен вважає, що звільнення Олександра Красюка не матиме ніякого впливу на Олександра Усика у реванші проти Даніеля Дюбуа. Промоутер наголосив, що Сергій Лапін це основна людина у команді українського чемпіона.

Воррен зазначив, що угоду про поєдинок було вже укладено, тому немає причин для хвилювання. На його думку, Красюк давно не займався просування Усика, адже український чемпіон виступав на чужих шоу.

Я не думаю, що ця новина хоч якось вплине на бій. Усику 37, він не дурень. Він розсудливий хлопець. І зважаючи на те, з чим їм доводиться мати справу – бомби падають на їхню країну – такий розрив, мабуть, узагалі дрібниця,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Боксери зустрінуться у божевільному мегафайті на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше відомий аналітик Гарет Девіс розповів, чому Олександр Усик звільнив промоутера Олександра Красюка перед реваншем проти Даніеля Дюбуа.