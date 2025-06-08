Олимпийская чемпионка неожиданно победила Пенью и завоевала титул UFC
- Кайла Харрисон победила Джулиану Пенью, став новой чемпионкой UFC в легчайшем женском дивизионе.
- Харрисон ранее выступала в PFL и является двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо.
В ночь на 8 мая в Ньюарке (США) состоялся турнир UFC 316. В главном поединке вечера Мераб Двалишвили дрался против Шона О'Мэлли.
А в рамках главного боя среди женщин Джулиана Пенья сражалась против Кайлы Гаррисон. Чемпионка организации неожиданно потеряла титул, сообщает 24 канал.
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Результат боя Пенья – Гаррисон
Кайла Харрисон одолела чемпионку UFC Джулиану Пенью. Претендентка одолела соперницу, выполнив болевой прием.
Таким образом, Гаррисон стала новой чемпионкой организации в легчайшем женском дивизионе. Для Кайлы этот бой стал третьим под эгидой UFC, до этого она дралась против Холли Холм и Кэтлен Виейру – две победы.
Как Харрисон победила Пенью: смотрите видео
Напомним, что ранее Кайла Харрисон выступала в PFL. Американская бойчиха ранее занималась дзюдо и становилась олимпийской чемпионкой в Лондоне-2012 и Рио-2016.