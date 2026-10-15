Пропавшое кольцо и срочный суд: что происходит после смерти бывшей Кличко

Имя бывшего украинского боксера Владимира Кличко долгое время связывали с голливудской актрисой Хейден Панеттьери. Однако 16 августа звезда внезапно скончалась в возрасте 36 лет в городе Гринвилл, штат Южная Каролина.

После ее смерти вокруг наследия развернулись юридические споры и загадочные обстоятельства, которые привлекли внимание. Подробнее о ситуации расскажет 24 Канал.

Суд с участием дочери и финансовые обязательства Кличко

Поскольку звезда сериалов "Герои", "Нэшвилл" и "Крик" не оставила завещания, единственной наследницей ее имущества, оцениваемого в 6 миллионов долларов, стала 11-летняя дочь Кая-Евдокия. Как сообщает Associated Press, суд в Лос-Анджелесе удовлетворил срочную петицию бывшего жениха актрисы, Кличка, предоставив ему статус временного опекуна имущества несовершеннолетней дочери.

Во время судебного слушания, которое проходило в дистанционном формате, их дочь ненадолго появилась на экране для подтверждения личности и подтверждения того, что находится рядом с отцом.

Кандидатуру Кличко полностью поддержала мать покойной актрисы Лесли Фогель. Теперь боксер будет распоряжаться этими средствами исключительно в интересах дочери и обязан предоставлять суду ежегодные финансовые отчеты до момента ее совершеннолетия. По данным Daily Mail, чтобы защитить наследство от штрафов и пени, Владимир согласился лично выплатить налоговый долг Хейден в размере 30 тысяч долларов.

Владимир Кличко / Фото из инстаграма Кличко-младшего

Детективный скандал: кража на полмиллиона долларов

Официальное расследование обстоятельств внезапной смерти актрисы осложнилось имущественным скандалом. Выяснилось, что незадолго до трагедии или сразу после нее из дома Панеттьери исчезли ценные вещи.

Как пишут US Magazine и TMZ, злоумышленники незаконно вынесли часть имущества и пытались сдать ювелирные изделия звезды в ломбард. Среди пропавшего имущества – особый подарок от Владимира Кличко: обручальное кольцо стоимостью 500 тысяч долларов. К розыску похищенных ценностей уже привлечены правоохранительные органы.

Панеттьери и Кличко / Фото Getty Images

Память и история отношений

Несмотря на разрыв отношений в 2018 году, Кличко публично почтил память бывшей возлюбленной, назвав ее чрезвычайно важной частью своей жизни, и поблагодарил за дочь, пообещав полностью защитить ее будущее.

Напомним, что роман Панеттьери и Кличко длился около 9 лет и стал одним из самых ярких в мировом шоу-бизнесе, в том числе из-за заметной разницы в параметрах (боксер старше на 13 лет и выше на 45 сантиметров).

В 2014 году у них родилась дочь, однако с 2018 года Владимир имел полную опеку над ребенком из-за длительной борьбы Хейден с тяжелой послеродовой депрессией, алкогольной и наркотической зависимостями.

Незадолго до смерти, в мае 2026 года, актриса успела выпустить откровенную автобиографическую книгу "Это я: Расплата".

Панеттьери и Егорова / Фото из инстаграма Натальи Егоровой

Свои соболезнования также выразила бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова. Она с теплотой вспомнила Хейден на своей странице в соцсетях, описав ее как близкую подругу, искреннего человека и сильную женщину "с сердцем львицы".