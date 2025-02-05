Промоутер Усика раскрыл тайну относительно будущей карьеры украинца

Александр Усик наслаждается заслуженным отдыхом и ждет поединка Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера. Промоутер украинца Александр Красюк раскрыл детали ближайшего будущего непобедимого боксера.

Александр Красюк признался, что его клиент достиг всех боксерских вершин, но не спешит уходить на заслуженную пенсию. Промоутер приоткрыл секрет относительно ближайшего будущего непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Ближайшее будущее Усика

Поклонникам Усика точно понравится ответ промоутер Александра Красюка.

Сейчас никакой спешки нет. Александр достиг в боксе всего, ему больше не за чем гнаться. Усик находится на вершине бокса. Поэтому только он сам будет решать, или продолжать. Но я вам открою маленькую тайну об Усике – он еще не готов завершать карьеру,

– заявил Красюк.

Напомним, что менеджер Усика Эгис Климас анонсировал возвращение украинца в ринг летом этого 2025-го года. Следующей "жертвой" Александра может стать чемпион мира по версии IBF в хевивейте Даниэль Дюбуа. Однако сначала "Динамиту" следует успешно защитить свой пояс в ближайшем поединке против Джозефа Паркера 22 февраля.

К слову, летом 2023-го Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Если Дюбуа победит Паркера, то может провести битву с Усиком, на кону которой будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.