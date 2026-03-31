"Он крутой, а ему всего 21 год": готов ли Итаума к бою с Усиком

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк оценил уровень Мозеса Итаумы. Британец 28 марта победил Джермейна Франклина.

Мозес Итаума одержал 14 победу в 14 поединках в своей карьере, к тому же, это была 12 досрочная победа нокаутом. Уровень молодого боксера Красюк оценил в комментарии для сайта sport.ua.

Готов ли Итаума к бою с Усиком?

Красюк рассказал, что считает Итауму крутым боксером. И самое главное, что ему всего 21 год. Он однозначно будущее супертяжелого веса. Хотя, конечно, в техническом плане ему еще есть над чем работать, но он уже готов к тому, чтобы стать чемпионом мира.

До уровня Усика или Фьюри он еще не дотягивает, однако Дюбуа был бы для него отличной оппозицией,

– отметил промоутер.

Он добавил, что например бой Итаумы против Кабаела мог бы стать едва ли не самым интересным поединком в супертяжелом весе в боксе сейчас.

Как сложился последний бой Итаумы?

Мозес Итаума 28 марта в Манчестере нокаутировал опытного боксера, американца Джермейна Франклина. Британец победил соперника уже в 5 раунде. Итаума с первых секунд навязал оппоненту свой стиль и заставил того прятаться от мощных ударов.

Иногда Франклин угрожал Итауме контрвыпадами, но они происходили довольно редко. Впрочем британец отправил американца в нокдаун уже в 3 раунде. Впрочем, в 5 раунде вкусный апперкот Итауми отправил соперника в нокаут, хотя, следует заметить, что он стал одним из немногих, кто выдержал столько времени.

