"Он крутой, а ему всего 21 год": готов ли Итаума к бою с Усиком
- Мозес Итаума одержал 14 победу в своей карьере, победив Джермейна Франклина нокаутом в 5 раунде.
- Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк считает Итауму талантливым боксером, но до уровня Усика ему еще нужно работать.
Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк оценил уровень Мозеса Итаумы. Британец 28 марта победил Джермейна Франклина.
Мозес Итаума одержал 14 победу в 14 поединках в своей карьере, к тому же, это была 12 досрочная победа нокаутом. Уровень молодого боксера Красюк оценил в комментарии для сайта sport.ua.
Готов ли Итаума к бою с Усиком?
Красюк рассказал, что считает Итауму крутым боксером. И самое главное, что ему всего 21 год. Он однозначно будущее супертяжелого веса. Хотя, конечно, в техническом плане ему еще есть над чем работать, но он уже готов к тому, чтобы стать чемпионом мира.
До уровня Усика или Фьюри он еще не дотягивает, однако Дюбуа был бы для него отличной оппозицией,
– отметил промоутер.
Он добавил, что например бой Итаумы против Кабаела мог бы стать едва ли не самым интересным поединком в супертяжелом весе в боксе сейчас.
Как сложился последний бой Итаумы?
Мозес Итаума 28 марта в Манчестере нокаутировал опытного боксера, американца Джермейна Франклина. Британец победил соперника уже в 5 раунде. Итаума с первых секунд навязал оппоненту свой стиль и заставил того прятаться от мощных ударов.
Иногда Франклин угрожал Итауме контрвыпадами, но они происходили довольно редко. Впрочем британец отправил американца в нокдаун уже в 3 раунде. Впрочем, в 5 раунде вкусный апперкот Итауми отправил соперника в нокаут, хотя, следует заметить, что он стал одним из немногих, кто выдержал столько времени.
Последние новости вокруг возможного боя Усика против Итаумы: коротко
- Британский журналист Стив Банс считает, что Итаума еще не готов к бою с Усиком. Он должен пройти других соперников до того.
- Тренер Мозеса Итаумы Бен Дэвисон заявил, что его подопечный обязательно должен провести бой с Усиком. Он считает украинца лучшим супертяжеловесом современности.
- Итауми назвали условие, чтобы бой с Усиком стал реальностью. Британец как раз выполнил его, победив Франклина.