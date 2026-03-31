Мозес Ітаума здобув 14 перемогу в 14 поєдинках у своїй кар'єрі, до того ж, це була 12 дострокова звитяга нокаутом. Рівень молодого боксера Красюк оцінив у коментарі для сайту sport.ua.

Чи готовий Ітаума до бою з Усиком?

Красюк розповів, що вважає Ітауму крутим боксером. І найголовніше, що йому всього 21 рік. Він однозначно майбутнє надважкої ваги. Хоча, звісно, в технічному плані йому ще є над чим працювати, але він уже готовий до того, щоб стати чемпіоном світу.

До рівня Усика чи Фʼюрі він ще не дотягує, однак Дюбуа був би для нього відмінною опозицією,

– зазначив промоутер.

Він додав, що наприклад бій Ітауми проти Кабаєла міг би стати чи не найцікавішим поєдинком у надважкій вазі в боксі нині.

Як склався останній бій Ітауми?

Мозес Ітаума 28 березня в Манчестері нокаутував досвідченого боксера, американця Джермейна Франкліна. Британець переміг суперника вже в 5 раунді. Ітаума з перших секунд нав'язав опоненту свій стиль і змусив того ховатись від потужних ударів.

Іноді Франклін загрожував Ітаумі контрвипадами, але вони відбувались досить рідко. Утім британець відправив американця в нокдаун уже в 3 раунді. Утім у 5 раунді смачний аперкот Ітауми відправив суперника в нокаут, хоча, слід зауважити, що він став одним із небагатьох, хто витримав стільки часу.

