Своїми роздумами медіапрацівник поділився в інтерв'ю для видання BBC Sport. Також він висловив свою думку щодо того, що Ітауму називають майбутнім дивізіону.

Чому Банс вважає можливий бій Ітауми з Усиком безглуздою розмовою?

Банс зазначив, що Ітаума цілком може бути майбутнім надважкого дивізіону в боксі. Утім на цьому етапі кар'єри він не готовий битись із найкращими надважковаговиками планети. Тому те, що Ітаума буде битись із Усиком чи Вордлі поки виглядає як безглузда розмова.

Я бачив так багато випадків, коли молодих перспективних боксерів, особливо важковаговиків, називали другим пришестям когось, а потім вони зазнавали невдачі,

– зауважив британець.

Він продовжив, що статистика Ітауми може справити враження, що він готовий битись із ким завгодно. У майбутньому Мозес може нокаутувати всіх топів надважкої ваги, але поки ще час для цього не настав і йому зарано.

Як сам Ітаума ставиться до своїх успіхів?

За словами Банса, сам Ітаума не вірить у те, що вже готовий битись із найкращими боксерами світу. Він просто займається своєю справою. Він не вірить у галас і знає, наскільки він хороший. Його досягнення цілком прийнятні для 21-річного боксера.

В Ітауми було справжнє випробування проти Франкліна 28 березня. Це був ідеальний підбір суперника для Мозеса. Це був саме той бій, який був потрібен Ітаумі на цьому етапі його кар'єри.

