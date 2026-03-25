В інтерв'ю The Ariel Helwani Show Нганну заявив, що був розчарований, коли дізнався, що Верховен підписав контракт на бій з Усиком. До офіційного оголошення протистояння були чутки, що Ріко має побитися з Френсісом.

Що Нганну сказав про бій Усик – Верховен?

Ба більше, нещодавно Верховен заявив, що йому нібито пропонували за бій проти Нганну більший гонорар, аніж за зустріч з Усиком. Однак він обрав українця, адже пообіцяв це голові Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейху.

Нганну сказав, що нічого не знає про те, що Верховен відмовився від більшого гонорару заради поєдинку проти чемпіона світу в надважкій вазі. Але він додав, що чув про плани Ріко зустрітися з Усиком або Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що низка експертів з боксу та спортсменів критикують зустріч Усика та Верховена, на кону якої буде титул чемпіона світу за версією WBC. Річ у тім, що нідерландець вже у другому бою за правилами боксу отримав шанс стати чемпіоном світу.

Український спортсмен в інтерв'ю Daily Mail Boxing вперше відреагував на звинувачення. Боксер наголосив, що зосереджений на тренувальному таборі та не читає новини.

Я тренуюся, молюся, спілкуюся зі своєю командою та їм. Так, ще я іноді граю в Counter Strike,

– сказав боксер.

