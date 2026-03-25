В интервью The Ariel Helwani Show Нганну заявил, что был разочарован, когда узнал, что Верховен подписал контракт на бой с Усиком. До официального объявления противостояния были слухи, что Рико должен подраться с Фрэнсисом.
Смотрите также В США разочарованы поступком Усика
Что Нганну сказал о бое Усик – Верховен?
Более того, недавно Верховен заявил, что ему якобы предлагали за бой против Нганну больший гонорар, чем за встречу с Усиком. Однако он выбрал украинца, ведь пообещал это главе Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейху.
Нганну сказал, что ничего не знает о том, что Верховен отказался от большего гонорара ради поединка против чемпиона мира в супертяжелом весе. Но он добавил, что слышал о планах Рико встретиться с Усиком или Энтони Джошуа.
Отметим, что ряд экспертов по боксу и спортсменов критикуют встречу Усика и Верховена, на кону которой будет титул чемпиона мира по версии WBC. Дело в том, что нидерландец уже во втором бою по правилам бокса получил шанс стать чемпионом мира.
Украинский спортсмен в интервью Daily Mail Boxing впервые отреагировал на обвинения. Боксер отметил, что сосредоточен на тренировочном лагере и не читает новости.
Я тренируюсь, молюсь, общаюсь со своей командой и им. Да, еще я иногда играю в Counter Strike,
– сказал боксер.
Что известно о бое Усика и Верховена?
Встреча с Верховеном является частью плана Усика по завершению профессиональной карьеры, о чем он сообщил недавно. Заметим, что 39-летний украинец также удерживает титулы WBA и IBF и команда чемпиона решает, будут ли они на кону противостояния с Рико.
После Верховена чемпион мира планирует провести поединок против победителя противостояния Уордли – Дюбуа, которые встретятся 9 мая, а также еще один реванш с Тайсоном Фьюри или бой с Агитом Кабаелом.
Добавим, что 36-летний Верховен проведет только второй бой с 2014 года по правилам бокса. Однако он может похвастаться великолепной карьерой в кикбоксинге, где был чемпионом мира 12 лет.