Своими размышлениями медиаработник поделился в интервью для издания BBC Sport. Также он высказал свое мнение относительно того, что Итауму называют будущим дивизиона.

Интересно Усик злоупотребляет властью: известный боксер из Британии набросился на украинца с претензиями

Почему Банс считает возможный бой Итаумы с Усиком бессмысленным разговором?

Банс отметил, что Итаума вполне может быть будущим супертяжелого дивизиона в боксе. Впрочем, на этом этапе карьеры он не готов драться с лучшими супертяжеловесами планеты. Поэтому то, что Итаума будет драться с Усиком или Уордли пока выглядит как бессмысленный разговор.

Я видел так много случаев, когда молодых перспективных боксеров, особенно тяжеловесов, называли вторым пришествием кого-то, а потом они терпели неудачу,

– заметил британец.

Он продолжил, что статистика Итаумы может произвести впечатление, что он готов драться с кем угодно. В будущем Мозес может нокаутировать всех топов супертяжелого веса, но пока еще время для этого не наступило и ему рано.

Как сам Итаума относится к своим успехам?

По словам Банса, сам Итаума не верит в то, что уже готов драться с лучшими боксерами мира. Он просто занимается своим делом. Он не верит в шумиху и знает, насколько он хорош. Его достижения вполне приемлемы для 21-летнего боксера.

У Итаумы было настоящее испытание против Франклина 28 марта. Это был идеальный подбор соперника для Мозеса. Это был именно тот бой, который был нужен Итауме на этом этапе его карьеры.

Последние новости об Александре Усике: кратко