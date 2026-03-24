Своїми думками американець поділився в інтерв'ю для BoxingScene. Він закликав Усика не уникати бою з Кабаєлом.

Що сказав Едвардс про Усика?

Едвардс зазначив, що кожен чемпіон статусу Усика має право на шоу-бій. Утім якщо українець і надалі виходитиме в ринг тільки не проти Кабаєла – це втеча. Тренер називає Агіта обов'язковим претендентом для Усика.

Усик отримує легкий поєдинок у своєму наступному бою. Усик б’ється в середньому раз на дев’ять або десять місяців. Якщо він проведе ще три бої, як і обіцяв, це займе у нього майже три роки. Якщо так і станеться — значить, Усик злився з бою із Кабаєлом,

– зауважив американський тренер.

Він продовжив, що любить Усика. Вважає, що українець гідно представляє бокс. Однак Едвардс не збирається називати небо синім, коли воно фіолетове. Фахівець вважає, що Усик ухиляється від бою з Кабаєлом.

Яку пропозицію висуває Едвардс?

За словами американського тренера, Кабаєл уже переміг кількох сильних важковаговиків. Агіт на серйозному підйомі. Кілька останніх боїв він провів проти непереможних суперників. Він виступає у професіоналах уже 15 років.

"Йому 33. Скільки, по-вашому, хлопець має чекати на свій титульний шанс?", – наголосив Едвардс.

Він додав, що Усик не зобов'язаний битись із Кабаєлом. Утім якщо він не зробить цього, то його слід позбавити титулів і дозволити Агіту змагатись за них.

