Украинские боксеры узнали соперников на историческом турнире от WBC
- В Саудовской Аравии в апреле 2025 года стартует исторический боксерский турнир Гран-при WBC.
- Украинские боксеры Даниил Лозан, Александр Соломенников и Игорь Семончук узнали своих соперников на турнире.
В Саудовской Аравии в ближайшее время состоится большой боксерский турнир. Гран-при WBC совместно с Riyadh Season стартует в апреле 2025 года.
Участие в соревнованиях примут непобежденные украинские боксеры. Даниил Лозан, Александр Соломенников и Игорь Семончук узнали своих оппонентов, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Grand Prix.
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С кем будут драться украинцы
Даниил Лозан сразится против Муджибилла Турсунова. Бой между украинским и узбекистанским боксером состоится в первом полусреднем весе.
В полулегком дивизионе Александр Соломенников будет противостоять китайцу Рункви Жоу. Игорь Семончук встретится в ринге с Бишарой Саббари из Иордании.
К слову. Гран-при WBC состоится впервые в истории бокса. Турнир начнется 17 апреля.
Напомним, что поединки состоятся в четырех весовых дивизионах: полулегкий, первый полусредний, средний и супертяжелый. В каждой категории будут сражаться по 32 боксера.
Среди украинцев также будут выступать: Дмитрий Ловчинский, Виталий Стальченко, Цотне Рогава, Павел Юськив, Петр Фролов и Максим Молодан.