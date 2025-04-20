Украинский "Цвях" разбил американца в поединке в США: брутальное видео
- Александр Гвоздик победил Энтони Голлавея в поединке в Калифорнии, дважды отправив его в нокдаун в третьем раунде.
- Бой состоялся перед главным боем вечера между Габриэлой Фундорой и Мэрилин Амаи.
- До этого Гвоздик проиграл Давиду Бенавидесу единогласным решением судей в июне прошлого года.
Александр Гвоздик в ночь с 19 на 20 апреля выступил на вечере бокса в Оушенсайде, что в Калифорнии. Украинский "Цвях" дрался против Энтони Голлавея.
Поединок состоялся перед главным боем спортивного шоу Габриэла Фундора –Мэрилин Амаи. Украинец одержал зрелищную победу над американским визави, сообщает 24 канал.
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Эффектная победа Гвоздика
Александр Гвоздик с первого раунда начал давить на Энтони Голлавея, который вынужденно защищался. Американский боксер еле сдерживал атаки украинца, выбрасывая одиночные удары.
Активность украинского "Цвяха" дала свои плоды. Гвоздик в третьем раунде поединка дважды отправил американца в нокдаун. После последнего рефери остановил бой, а Александр одержал досрочную победу.
Гвоздик нокаутировал Голлавея: смотрите видео
Напомним, что до этого Александр Гвоздик дрался против Давида Бенавидеса в июне прошлого года. Тогда украинский боксер проиграл единогласным решением судей.