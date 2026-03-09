Здесь чемпион россиянин: украинец потерял свои позиции в рейтинге боксеров

Украинец Александр Гвоздик выбыл из топ-15 рейтинга WBO в полутяжелом весе. Это произошло после его поражения сербу Калайджичу.

WBO на своем сайте опубликовала обновленный рейтинг в полутяжелом весе. Александр Гвоздик потерял свое место в топ-15.

Остались ли украинцы в рейтинге WBO?

Мировая боксерская организация WBO опубликовала обновленный рейтинг боксеров в полутяжелом весе. Свое место в топ-15 рейтинга потерял Александр Гвоздик. Это произошло после того как украинец уступил сербу Радивое Калайджичу.

Серб нокаутировал Гвоздика 2 февраля в 7 раунде в рамках шоу Zuffa Boxing 2. Впрочем, в топ-10 этого рейтинга есть другой украинец – Даниэль Лапин. Следует отметить, что чемпионом в этом дивизионе сейчас является россиянин Дмитрий Бивол.

Что известно о дальнейших планах Гвоздика?

Гвоздик в интервью для ютуб-канала "Два боковых" рассказал, что планирует провести реванш с Калайджичем. Он сообщил, что у него есть действующий контракт с Zuffa Boxing на 3 года. Они обязаны организовывать для украинца по 3 поединка в год.

То есть, завершать карьеру украинец не собирается. Несмотря на то, что имеет запрет драться до апреля. Впрочем это стандартная процедура после поражения нокаутом, которой потерпел Гвоздик. Эта процедура призвана уберечь здоровье спортсмена.

