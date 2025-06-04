Вот это да У жертвы Беринчика отобрали победу: был назначен реванш

В боксерском сообществе планировали проведение боя между чемпионом мира по версии WBC Теофимо Лопесом и бывшим "абсолютом" Девином Хейни. Однако переговоры о проведении дуэли сорвались.

Болельщики не увидят поединка между Девином Хейни и Теофимо Лопесом. Встречу сорвал действующий чемпион мира WBC в первом полусреднем весе, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Почему не состоится бой

Также об этом сообщил и Майк Коппинджер. Девин Хейни не скрывает своего разочарования от полученного известия. Бывший абсолютный чемпион мира сообщил, что с нетерпением ждал организации боя против Лопеса, ведь, по мнению Хейни, сейчас лучшее время для этого противостояния.

Свою часть работы Девин сделал. Он и его команда ждали, пока Теофимо подпишет свою часть контракта, но американец заявил, что не собирается драться против Хейни. Лопес настроен на бой против другого оппонента.

Я, как и раньше, хочу делать самые большие и лучшие бои. Я с нетерпением жду сотрудничества с Его Превосходительством, Riyadh Season и The Ring относительно поединка с лучшим из доступных соперников. Тео – гр**баная трусость. Никому из промоутеров не следует работать с Тео, потому что он зря тратит время каждого,

– заявил Хейни.

Отметим, что дуэль Хэйни и Лопеса должна была состояться 16 августа в саудовском Эр-Рияде.

Последний раз Хэйни выходил в ринг в начале мая текущего 2025 года. Девин по единогласному решению судей победил экс-чемпиона Хосе Рамиреса: 118-110 и 119-109 (дважды). За спиной Дэвина Хэйни 32 победы (15 – нокаутом) в 33-х поединках и еще один поединок такой, несостоявшийся (против Гарсии из-за проваленного допинг-теста у Райана).

Также в начале мая 2025-го года свой поединок провел Лопес. Теофимо одолел Арнольда Барбозу в Нью-Йорке. Эта победа стала для Теофимо 22-й в 23-х встречах (13 – нокаутом) при одном поражении (от Джорджа Камбососа).