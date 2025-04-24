Сын легендарного боксера хочет отомстить Полу за победу над "Железным Майком"

Хулио Сезар Чавес-младший, сын легендарного Хулио Сезара Чавеса, рассказал о мотивации перед боем против Джейка Пола. Мексиканский боксер желает мести.

28 июня 2025 года Хулио Сезар Чавес-младший подерется против Джейка Пола. Поединок состоится на "Honda Center" в американском Анагайме.

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Мотивация Чавеса-младшего на бой с Полом

Сын легендарного в прошлом боксера рассказал о личной мотивации, которая появилась у него после последнего боя Пола-младшего. Чавес-младший готов отомстить боксеру-блогеру за победу над Майком Тайсоном, передает 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

Обожаю Тайсона. Я первый соперник Пола после того, как он побил Майка. Так что я хочу поквитаться с ним за это. Хочу отомстить за Тайсона. Меня часто спрашивают о контракте. Есть ли там пункты о том, что я должен проиграть или о том, что у нас будут какие-то не такие перчатки. Нет. Это абсолютно реальный бой. И я выйду в ринг с единственной целью – победить. Упорно тренируюсь, готовлюсь к бою,

– заявил Чаес-младший.

Напомним, что в середине ноября прошлого года Джейк Пол победил "Железного Майка" по решению судей. От этого поражения Майк Тайсон отходил очень долго. Однако легенда бокса не исключает факта своего возвращения в ринг. Также Тайсон не против снова заняться реслингом.