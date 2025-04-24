Сын легендарного боксера хочет отомстить Полу за победу над "Железным Майком"
- Бой состоится 28 июня 2025 года в "Honda Center" в Анагайме.
- Чавес-младший заявляет, что его контракт на бой с Полом не содержит никаких условий относительно проигрыша, и он намерен победить.
Хулио Сезар Чавес-младший, сын легендарного Хулио Сезара Чавеса, рассказал о мотивации перед боем против Джейка Пола. Мексиканский боксер желает мести.
28 июня 2025 года Хулио Сезар Чавес-младший подерется против Джейка Пола. Поединок состоится на "Honda Center" в американском Анагайме.
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Мотивация Чавеса-младшего на бой с Полом
Сын легендарного в прошлом боксера рассказал о личной мотивации, которая появилась у него после последнего боя Пола-младшего. Чавес-младший готов отомстить боксеру-блогеру за победу над Майком Тайсоном, передает 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.
Обожаю Тайсона. Я первый соперник Пола после того, как он побил Майка. Так что я хочу поквитаться с ним за это. Хочу отомстить за Тайсона. Меня часто спрашивают о контракте. Есть ли там пункты о том, что я должен проиграть или о том, что у нас будут какие-то не такие перчатки. Нет. Это абсолютно реальный бой. И я выйду в ринг с единственной целью – победить. Упорно тренируюсь, готовлюсь к бою,
– заявил Чаес-младший.
Напомним, что в середине ноября прошлого года Джейк Пол победил "Железного Майка" по решению судей. От этого поражения Майк Тайсон отходил очень долго. Однако легенда бокса не исключает факта своего возвращения в ринг. Также Тайсон не против снова заняться реслингом.
- Летом 2024-го года Чавес-младший одолел бывшего бойца UFC Юрая Холла в андеркарте боя Пола против Майка Перри. До этого Хулио Сезар не выходил в ринг с середины декабря 2021-го, когда одолел Давида Зегарру из Перу.
- В профессионалах мексиканский боксер провел 61 поединок – 53 победы (34 – нокаутом) при 6 поражениях. Еще один бой был завершен ничьей, а одна встреча не состоялась.