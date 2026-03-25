"Играл роль на ринге, как артист": уникальная история украинского боксера, который проиграл 54 боя
- Украинский боксер Игорь Пилипенко провел 62 боя, 54 из которых проиграл, часто участвуя в договорных боях за дополнительную оплату.
- Пилипенко завершил карьеру в 2021 году, получив самый большой гонорар в 3500 евро за бой с олимпийским чемпионом Чахкиевым, а также победив россиянина Гончарова в 2015 году.
Игорь Пилипенко – украинский боксер, который в своей карьере провел 62 боя, 54 из которых проиграл. Он является ярким представителем низового уровня профессионального бокса.
Своей уникальной историей боксер поделился в интервью изданию "Чемпион". Он отметил, что более половины своих поражений он потерпел в договорных боях.
Интересно Почему Виталия Кличко называют "Доктор Железный Кулак" и откуда пошло прозвище
Какими были договорные бои с участием Пилипенко?
Пилипенко рассказал, что договорные бои фактически всегда происходили по следующей схеме. Ему звонил промоутер или менеджер. Он говорил, что хочет организовать 8-раундовый бой для своего подопечного.
Он имеет молодого проспекта, вкладывается в его профессиональную боксерскую карьеру,
– отметил украинец.
Он продолжил, что менеджер или промоутер боялись поражения своего подопечного. Поэтому они хотели подстраховаться и предлагали доплату в несколько сотен евро за гарантированное поражение. Пилипенко на такие предложения обычно соглашался и как артист играл свою роль на ринге.
Что еще интересного рассказал Пилипенко?
По словам Пилипенко, его рекордный гонорар составляет 3500 евро за бой с олимпийским чемпионом Чахкиевым. Получал он и 3000 евро, когда проводил бой с поломанной рукой на горнолыжном курорте в Германии.
Интересно, что в карьере Пилипенко есть победа над россиянином Гончаровым в Москве в 2015 году. Этот бой не был договорным, и украинец грамотно отбоксировал 6-раундовый поединок и решением судей победил. В 2021 году Пилипенко завершил карьеру, потому что Шатерникова не дает ему лицензию из-за возраста и много договорняков.
Новости об украинских боксерах: коротко
- Денис Беринчик пошел путями Александра Усика. Он стал футболистом медиафутбольной команды KONO MEDIA TEAM.
- Александр Гвоздик выбыл из топ-15 рейтинга WBO в полутяжелом весе. Это произошло после его поражения Калайджичу.
- Промоутер Красюк сказал, сколько денег и времени надо, чтобы Хижняк стал чемпионом мира. По его словам, надо до 1 миллиона долларов инвестиций и 3 – 4 года.