"Играл роль на ринге, как артист": уникальная история украинского боксера, который проиграл 54 боя

Игорь Пилипенко – украинский боксер, который в своей карьере провел 62 боя, 54 из которых проиграл. Он является ярким представителем низового уровня профессионального бокса.

Своей уникальной историей боксер поделился в интервью изданию "Чемпион". Он отметил, что более половины своих поражений он потерпел в договорных боях.

Какими были договорные бои с участием Пилипенко?

Пилипенко рассказал, что договорные бои фактически всегда происходили по следующей схеме. Ему звонил промоутер или менеджер. Он говорил, что хочет организовать 8-раундовый бой для своего подопечного.

Он имеет молодого проспекта, вкладывается в его профессиональную боксерскую карьеру,

– отметил украинец.

Он продолжил, что менеджер или промоутер боялись поражения своего подопечного. Поэтому они хотели подстраховаться и предлагали доплату в несколько сотен евро за гарантированное поражение. Пилипенко на такие предложения обычно соглашался и как артист играл свою роль на ринге.

Что еще интересного рассказал Пилипенко?

По словам Пилипенко, его рекордный гонорар составляет 3500 евро за бой с олимпийским чемпионом Чахкиевым. Получал он и 3000 евро, когда проводил бой с поломанной рукой на горнолыжном курорте в Германии.

Интересно, что в карьере Пилипенко есть победа над россиянином Гончаровым в Москве в 2015 году. Этот бой не был договорным, и украинец грамотно отбоксировал 6-раундовый поединок и решением судей победил. В 2021 году Пилипенко завершил карьеру, потому что Шатерникова не дает ему лицензию из-за возраста и много договорняков.

