Это прозвище закрепилось за украинским боксером в начале 2000-х годов благодаря немецким медиа, сообщает 24 Канал. Что интересно, фамилия братьев Кличко для немцев уже звучала как прозвище.

Интересно "Он лучше Усика, но хуже, чем Кличко": назвали лучшего боксера мира

Как у Виталия Кличко появилось прозвище "Доктор Железный Кулак"?

Виталий Кличко дебютировал на профессиональном ринге 16 ноября 1996 года. Уже во втором раунде он нокаутировал американца Тони Брэдхема. Эта победа стала началом беспрецедентной в истории бокса серии побед Виталия Кличко.

Он выиграл 27 поединков подряд нокаутом, превзойдя достижение Майка Тайсона. Такой успех украинского боксера зафиксирован в Книге Рекордов Гинесса. Серия побед Кличко нокаутами прикрепила к нему прозвище "Железный кулак".

Впрочем, в 2000 году Виталий Кличко получил ученую степень кандидата наук в области физического воспитания и спорта. Поэтому, в немецких СМИ у его прозвища "Железный кулак" начало появляться слово "Доктор", которое навсегда теперь связано с именем спортсмена.

Интересно, что боксеру с фамилией Кличко в Германии в принципе не нужно было прозвище. "Клич" – по-немецки удар, "КО" – это обозначение нокаута. Фактически немецкие фанаты бокса с первых дней Виталия-боксера слышали, что на ринг выходит человек с фамилией "Удар в нокаут".

Какой была карьера Кличко-старшего?

Свой первый серьезный чемпионский пояс по версии WBO Виталий завоевал в 1999 году, нокаутировав во втором раунде Герби Гайда. Это титул он потерял 1 апреля 2000 года, когда потерпел первое в карьере поражение от Криса Берда из-за травмы плеча.

К следующему титульному бою украинец шел более 3 лет. Поединок против обладателя пояса WBC стал одним из самых противоречивых в истории бокса. Кличко в 6 раунде получил рассечение, и несмотря на его протесты, бой был остановлен и титул остался у Льюиса, который завершил карьеру, не дав Виталию реванш.

Все же вакантный титул Кличко подобрал, когда победил Корри Сандерса, который перед тем, между прочим, одолел Владимира Кличко. Так Виталий Кличко стал первым светлокожим обладателем самого престижного титула в мировой боксерской иерархии.

Во время подготовки к бою против Хасима Рахма Виталий получил тяжелую травму колена. Он перенес операцию и в 2005 году объявил о завершении карьеры. Это было настоящим шоком для фанов бокса. Впрочем, в начале 2008 году врачи разрешили Виталию вернуться на ринг.

Возвращение было феноменальным. Кличко сразу бросил вызов действующему обладателю пояса WBC Семуэлю Питеру. В течение восьми раундов украинец беспощадно бил соперника, и в 9 раунде из угла его оппонента прилетел полотенце – Кличко снова победил досрочно.

До завершения карьеры в 2012 году Виталий больше не уступал. Свой последний бой он провел 9 сентября 2012 года против немца Мануэля Чарра. Кличко одержал победу в фирменном стиле – нокаутом в 4 раунде. А как еще мог уйти с ринга "Доктор Железный Кулак".

