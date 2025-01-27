После чего Потеря сообщил, что решил взять паузу от боев для восстановления. Впоследствии Игорь раскрыл истинную причину своего решения, сообщает 24 канал со ссылкой на TheDuelist1.

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Почему Потеря взял паузу

Игорь Потеря заявил, что как ранее сообщал он должен отдохнуть и восстановиться от выступлений в октагоне. Однако его понадобится хирургическое вмешательство, а также использование запрещенных препаратов.

Боец подчеркнул, что из-за того, что UFC не может ждать с поединками, а антидопинговая компания не позволяет употреблять определенные препараты он решил покинуть ростер и дать себе время для изменений.

Первая задача – привести свое здоровье в полный порядок и немного пожить в удовольствие, ведь я 13 лет тренируюсь изо всех сил, по две-три тренировки в день ежедневно, и это привело к тому, что мой организм исчерпал все ресурсы,

– написал Потеря.

Игорь также отметил, что не знает сколько продлится его восстановление. Однако боец рассказал, что будет вести блог и делиться в нем своей жизнью и прохождением реабилитации.

Напомним, что Игорь Потеря проиграл Марко Тулио техническим нокаутом в рамках UFC Fight Night 249. Всего под эгидой компании украинский боец принял участие в восьми поединках – 2 победы и 6 поражений.