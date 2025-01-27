Після чого Потєря повідомив, що вирішив взяти паузу від боїв для відновлення. Згодом Ігор розкрив справжню причину свого рішення, повідомляє 24 канал із посиланням на TheDuelist1.

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Чому Потєря взяв паузу

Ігор Потєря заявив, що як раніше повідомляв він має відпочити та відновитись від виступів в октагоні. Проте його знадобиться хірургічне втручання, а також використання заборонених препаратів.

Боєць підкреслив, що через те, що UFC не може чекати з поєдинками, а антидопінгова компанія не дозволяє вживати певні препарати він вирішив покинути ростер та дати собі час для змін.

Перша задача – привести своє здоров'я в повний порядок і трохи пожити в задоволення, адже я 13 років тренуюсь із усіх сил, по два-три тренування на день щодня, і це призвело до того, що мій організм вичерпав усі ресурси,

– написав Потєря.

Ігор також зазначив, що не знає скільки триватиме його відновлення. Проте боєць розповів, що буде вести блог та ділитись у ньому своїм життям та проходженням реабілітації.

Нагадаємо, що Ігор Потєря програв Марко Туліо технічним нокаутом в межах UFC Fight Night 249. Всього під егідою компанії український боєць взяв участь у восьми поєдинках – 2 перемоги та 6 поразок.