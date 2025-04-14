"Против того, чтобы убивали людей": звезда UFC осудил россиян, которые продолжают терроризировать Украину

Бывший чемпион UFC из Грузии Илия Топурия высказался относительно российской агрессии, которая продолжает убивать украинцев. Грузин вспомнил, что россияне делали с его родными грузинским народом.

Грузинский боец смешанных единоборств разнес россиян, которые продолжают приносить горе в нашу жизнь. Илия Топурия осудил российских политиков во главе с Владимиром Путиным, пишет 24 Канал со ссылкой на PBD Podcast.

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Топурия выступил против российской агрессии

Звездный бывший чемпион UFC вспомнил, как собственными глазами видел последствия российской агрессии в родной Грузии.

Я против того, чтобы убивали людей. Я всегда буду голосовать за мир, всегда. Поэтому не знаю настолько глубоко о том, кто... Но то, что я знаю из своей истории, из своей жизни, что они – русские... Путин, скажем так, политики, которые управляют Россией, – им плевать на всех. Я жил в Грузии в 2008 году, я видел, что они делали с моим народом,

– заявил Топурия.

Вспомним, что Илия Топурия выгнал российского журналиста, который задал провокационный вопрос, с пресс-конференции, которую давал после победы на турнире UFC 308 (26 октября 2024-го года над американцем Максом Холлоуэем). Грузин довел уже свою победную серию до 16 побед подряд.

Топурия, выступающий под флагами Грузии и Испании, в конце прошлого года отметил, что собирается подняться в другую весовую категорию и провести бой против Чарльза Оливейры.