Олимпийская чемпионка, которая вызвала скандал из-за своего пола, дебютирует в профессиональном боксе
20 марта, 16:05
Олимпийская чемпионка, которая вызвала скандал из-за своего пола, дебютирует в профессиональном боксе

Александра Власова
Основные тезисы
  • Иман Хелиф, олимпийская чемпионка 2024 года, дебютирует в профессиональном боксе 23 апреля в Париже.
  • Хелиф была в центре гендерного скандала из-за наличия гена SRY, что повлияло на ее допуск к соревнованиям, включая Олимпиаду 2024.

Алжирская боксерка Иман Хелиф, олимпийская чемпионка 2024 года, завершила любительскую карьеру и готовится к своему первому профессиональному бою. Ранее 26-летняя Хелиф рассказала, что имеет ген SRY, который расположен на Y-хромосоме и влияет на развитие мужских признаков.

Ее дебютный бой запланирован на 23 апреля в Париже. Поединок будет проходить в формате шести раундов по две минуты каждый, а организацией мероприятия занимается ее промоутер Брахим Аслум, сообщает L'equipe.

Что известно о дебюте Иман Хелиф?

Во время Олимпийских игр – 2024 в Париже, где Хелиф получила золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов, она оказалась в центре резонансного гендерного скандала. Во время поединка 1/8 финала ее соперница из Италии отказалась продолжать бой из-за сильных ударов, что вызвало обсуждение половой принадлежности боксерки. После инцидента Хелиф подтвердила наличие у себя гена SRY, объяснив его влияние на формирование организма.

Для перехода в профессиональный бокс спортсменка получила лицензию от Французской федерации бокса и заключила контракт с Джоном Дови – бывшим тренером национальной сборной Франции.

Кто еще примет участие в соревнованиях?

В соревнованиях также выступят известная французская боксерка Эстель Моссли – олимпийская чемпионка 2016 года в весе до 60 килограммов, которая до сих пор не имеет поражений в профессиональной карьере (11 побед и 1 ничья), а также Марин Бошан – чемпионка Европы в первом полусреднем весе.

Что известно об Иман Хелиф?

  • На Олимпийских играх-2024 в Париже Хелиф стала олимпийской чемпионкой в женской весовой категории до 66 килограммов, победив китаянку Ян Лю со счетом 5:0. Эта победа стала исторической не только для спортсменки, но и для сборной Алжира.

  • Участие боксерки в соревнованиях сопровождалось масштабным скандалом относительно ее биологического пола. В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила спортсменку перед чемпионатом мира в Нью-Дели из-за результатов "гендерного теста", которые якобы обнаружили мужские хромосомы. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет признал Хелиф пригодной для выступлений на Олимпиаде.

  • По информации The Washington Post, после триумфа она подверглась острой критике в интернете: ее неправомерно называли "мужчиной" или "трансгендером". Спортсменка подала иск о кибербуллинге, в котором упомянуты известные фигуры, в частности Илона Маска, Дональда Трампа и Джоан Роулинг.

  • Как пишет Sport 1, сейчас Хелиф не может участвовать в женских соревнованиях под эгидой World Boxing без прохождения обязательного тестирования на пол. Спортсменка обжаловала эти требования в Спортивном арбитражном суде, однако временные решения пока не позволяют ей выступать на чемпионатах мира.