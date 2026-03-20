Олимпийская чемпионка, которая вызвала скандал из-за своего пола, дебютирует в профессиональном боксе
- Иман Хелиф, олимпийская чемпионка 2024 года, дебютирует в профессиональном боксе 23 апреля в Париже.
- Хелиф была в центре гендерного скандала из-за наличия гена SRY, что повлияло на ее допуск к соревнованиям, включая Олимпиаду 2024.
Алжирская боксерка Иман Хелиф, олимпийская чемпионка 2024 года, завершила любительскую карьеру и готовится к своему первому профессиональному бою. Ранее 26-летняя Хелиф рассказала, что имеет ген SRY, который расположен на Y-хромосоме и влияет на развитие мужских признаков.
Ее дебютный бой запланирован на 23 апреля в Париже. Поединок будет проходить в формате шести раундов по две минуты каждый, а организацией мероприятия занимается ее промоутер Брахим Аслум, сообщает L'equipe.
Что известно о дебюте Иман Хелиф?
Во время Олимпийских игр – 2024 в Париже, где Хелиф получила золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов, она оказалась в центре резонансного гендерного скандала. Во время поединка 1/8 финала ее соперница из Италии отказалась продолжать бой из-за сильных ударов, что вызвало обсуждение половой принадлежности боксерки. После инцидента Хелиф подтвердила наличие у себя гена SRY, объяснив его влияние на формирование организма.
Для перехода в профессиональный бокс спортсменка получила лицензию от Французской федерации бокса и заключила контракт с Джоном Дови – бывшим тренером национальной сборной Франции.
Кто еще примет участие в соревнованиях?
В соревнованиях также выступят известная французская боксерка Эстель Моссли – олимпийская чемпионка 2016 года в весе до 60 килограммов, которая до сих пор не имеет поражений в профессиональной карьере (11 побед и 1 ничья), а также Марин Бошан – чемпионка Европы в первом полусреднем весе.
Что известно об Иман Хелиф?
- На Олимпийских играх-2024 в Париже Хелиф стала олимпийской чемпионкой в женской весовой категории до 66 килограммов, победив китаянку Ян Лю со счетом 5:0. Эта победа стала исторической не только для спортсменки, но и для сборной Алжира.
Участие боксерки в соревнованиях сопровождалось масштабным скандалом относительно ее биологического пола. В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила спортсменку перед чемпионатом мира в Нью-Дели из-за результатов "гендерного теста", которые якобы обнаружили мужские хромосомы. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет признал Хелиф пригодной для выступлений на Олимпиаде.
По информации The Washington Post, после триумфа она подверглась острой критике в интернете: ее неправомерно называли "мужчиной" или "трансгендером". Спортсменка подала иск о кибербуллинге, в котором упомянуты известные фигуры, в частности Илона Маска, Дональда Трампа и Джоан Роулинг.
Как пишет Sport 1, сейчас Хелиф не может участвовать в женских соревнованиях под эгидой World Boxing без прохождения обязательного тестирования на пол. Спортсменка обжаловала эти требования в Спортивном арбитражном суде, однако временные решения пока не позволяют ей выступать на чемпионатах мира.