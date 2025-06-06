Украинского чемпиона Европы дисквалифицировали на длительный срок из-за допинга

Перспективный украинский боец Иван Пасич попал в скандал. Мастера смешанных боевых искусств отстранили от всех соревнований.

Украинец провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на четыре года. В крови Пасича нашли запрещенное вещество, сообщает 24 канал со ссылкой на insadethegames.

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Что известно о допинг-тесте

По имеющейся информации, 30 сентября 2022 года Иван Пасич сдал положительный тест на допинг. В крови украинского бойца нашли запрещенный мельдоний, который считается гормональным и метаболическим модулятором S4.

Пасича отстранили от всех соревнований на четыре года. Бан украинского бойца ММА начался 20 мая и будет действовать до 21 мая 2029 года.

К слову. Все награды, которые Иван получил с 30 сентября 2022 года были аннулированы. Таким образом Пасич останется без "золота" чемпионата Европы 2022, а также серебряной медали континентального первенства 2021 года среди юниоров.

Команда Ивана Пасича может обжаловать решение. Для этого стороне украинского спортсмена нужно обратиться в апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда.