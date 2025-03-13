Рефери отличился забавным фейлом во время объявления победителя: видео ляпа

В четверг, 13 марта, в Японии состоялся фантастический вечер бокса. В главном поединке спортивного шоу Рене Сантьяго сражался против Шокичи Иваты.

На кону противостояния был титул чемпиона мира WBO в полулегком весе. Победу одержал Рене Сантьяго, который был претендентом, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Rank en Espanol.

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Дикий ляп рефери

Рене Сантьяго раздельным решением судей победил Шокичи Ивату и стал новым чемпионом мира по версии WBO. Однако поединок запомнился ляпом рефери.

Пуэрториканец во время объявления услышал свое имя, но рефери неизвестно почему, решил поднять руку Шокичи Иваты, который проиграл бой.

Забавный ляп рефери: смотрите видео

Напомним, что для Шокичи Иваты, это была дебютная защита титула. Японский боксер стал чемпионом мира WBO, одолев Хайро Норьега нокаутом в третьем раунде в октябре 2024 года.