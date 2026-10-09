Однако перед запланированным боем с Тайсоном Фьюри он решил вновь довериться Бену Дэвисону. К тренировочному процессу также присоединился Питер Фьюри, дядя Тайсона и его бывший наставник, сообщает 24 Канал.

Правильное ли решение принял Джошуа

Экс-промоутер Усика Александр Красюк прокомментировал на ютуб-канале Boxing King Media решение бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе возобновить сотрудничество с британским тренером.

По его словам, Джошуа привык черпать опыт у разных специалистов и использовать полученные знания в своей подготовке.

Джошуа – это человек, который впитывает информацию, данные и знания отовсюду, где это возможно. Он все это усваивает, прорабатывает, делает выводы и применяет их на практике. Поэтому, хотя он и менял тренеров в течение последних шести или семи боев, я не думаю, что это как-то на нем скажется,

– сказал Красюк.

Он также высказался непосредственно о возвращении Дэвисона. По мнению промоутера, если Джошуа комфортно работать с британским специалистом, это может быть правильным решением для него.

Если "Эй-Джей" чувствует себя комфортно, то это лучшее решение для него,

– отметил специалист.

Красюк также прокомментировал изменения в тренерском штабе Джошуа в целом, предположив, что боксер мог принять такое решение ради новых возможностей.

Обычно ни люди, ни какие-либо другие существа не уходят из места, где им очень хорошо. Видимо, когда принимают такое решение, то делают это ради чего-то лучшего – когда понимаешь, что новый вариант превосходит предыдущий, и решаешь двигаться туда, где лучше, вместо того чтобы оставаться на месте,

– подытожил он.

Напомним, бой между 36-летним Джошуа и 38-летним Фьюри запланирован на 11 декабря на стадионе "Principality Stadium" в Кардиффе. Джошуа отмечал, что Дэвисон будет работать в сотрудничестве с командой Усика во время его тренировочного сбора.