Однак перед запланованим боєм із Тайсоном Ф'юрі він вирішив знову довіритися Бену Девісону. До тренувального процесу також долучився Пітер Ф'юрі – дядько Тайсона та його колишній наставник, повідомляє 24 Канал.

Чи правильне рішення ухвалив Джошуа

Експромоутер Усика Олександр Красюк прокоментував на ютуб-каналі Boxing King Media рішення колишнього чемпіона світу в надважкій вазі відновити співпрацю з британським тренером.

За його словами, Джошуа звик отримувати досвід від різних фахівців і використовувати отримані знання у своїй підготовці.

Джошуа – це людина, яка вбирає інформацію, дані та знання звідусіль, де це можливо. Він усе це засвоює, опрацьовує, робить висновки й застосовує їх на практиці. Тож, хоча він і змінював тренерів протягом останніх шести чи семи боїв, я не думаю, що це якось на ньому позначиться,

– сказав Красюк.

Він також висловився безпосередньо про повернення Девісона. На думку промоутера, якщо Джошуа комфортно працювати з британським спеціалістом, це може бути правильним рішенням для нього.

Якщо "Ей-Джей" почувається комфортно, то це найкраще рішення для нього,

– зазначив фахівець.

Красюк також прокоментував зміни у тренерському штабі Джошуа загалом, припустивши, що боксер міг ухвалити рішення заради нових можливостей.

Зазвичай ні люди, ні будь-які інші істоти не йдуть із місця, де їм дуже добре. Мабуть, коли ухвалюють таке рішення, то це роблять заради чогось кращого – коли розумієш, що новий варіант перевершує попередній, і вирішуєш рухатися туди, де краще, замість того щоб залишатися на місці,

– підсумував він.

Нагадаємо, бій між 36-річним Джошуа та 38-річним Ф'юрі запланований на 11 грудня на Principality Stadium у Кардіффі. Джошуа зазначав, що Девісон працюватиме у співпраці з командою Усика під час його тренувального табору.