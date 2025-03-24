Неплохие расценки: известно, сколько будут зарабатывать боксеры в новой лиге Турки

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх объявил о создании новой боксерской лиги. Поддержала эту инициативу компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC. А

Президент UFC Дэйна Уайт может дать боксу новый "глоток свежего воздуха" по мнению Турки Аль аш-Шейха. Кроме идеи теперь стало известно, сколько боксеры будут зарабатывать в новой лиге, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Гонорары новой лиги

Гонорары стартуют от 20 тысяч долларов. Именно такие суммы будут зарабатывать боксеры без рейтинга за 10-раундовый бой. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений готов платить 50 тысяч долларов за место в рейтинге с 5-го по 10-е, а 125 тысяч за позицию с 3-й по 4-ю.

За бой, на кону которого будет стоять звание чемпиона новой лиги, бойцы получат 375 тысяч. Больше всего Турки вытащит денег из кармана за защиту пояса чемпиона – 750 тысяч долларов.

Ранее Турки уверял, что создание новой лиги не будет вытеснять действующие боксерские организации или промоутеров. Также в новой лиге боксеры будут бороться за четыре пояса.

К слову, украинский чемпион Александр Усик рассказал, получал ли получал ли он приглашение в новую лигу от Турки Аль аш-Шейха.